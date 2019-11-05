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أخبار العالم

لإغلاقهم الطرقات.. قوى الأمن اللبنانية تقبض على عشرات المعتصمين

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:33 م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
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محمد علي
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنه تم توقيف عشرات المحتجين في بيروت وجل الديب ومنطقة الزوق شمال العاصمة على خلفية الاحتجاجات وقطع الطرق، وذلك بعد تجاوزهم حد السلمية، وتعطيلهم لمصالح باقي المواطنين.

وفي اليوم العشرين من المظاهرات، قام الجيش اللبناني بإزالة الخيم من ساحة ايليا في مدينة صيدا التي كان وضعها الحراك الشعبي على جانبي طريق التقاطع، إضافة إلى المنصة الرئيسية الخاصة بالخطباء، فيما بقيت تلك التي وضعت في حديقة الناتوت الوسطية، وفق ما ذكرت شبكة إل بي سي اللبنانية.

وعادت الحركة الطبيعية إلى المرافق العامة والتجارية والمصرفية في صيدا، بعد أن شهدت صباحا تجمعا للمحتجين الذين أقفلوا بعضا منها لوقت قصير سرعان ما عاد موظفوها إلى مزاولة عملهم واستقبال معاملات زبائنهم.

وشارك طلاب المدارس التي فتحت أبوابها اليوم في اعتصام في ساحة ايليا التي أغلقت جزئيا ثم ما لبثت أن عادت سالكة باتجاهاتها الأربعة أمام المواطنين.

وصباح اليوم، طالب متظاهرون في لبنان بانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مصغرة من خارج قوى السلطة الحالية، داعين لحملة جدية لمناهضة الفساد، وفق ما أوردت وسائل إعلام لبنانية متفرقة.
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