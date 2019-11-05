مثقفون يناقشون دور الحماية الاجتماعية عبر رؤية مصر 2030



المجال الاجتماعي: مثل توفير الطرود الغذائية – البطاطين - تيسير الزواج – الإعانات الشهرية.



والمجال الصحي والتنموي والإسكان والاغاثات العاجلة: التي تشمل دعم متضرري السيول فور حدوثها وتوفير الدعم لأهالي مدينة غزة المحتلة وتوفير الدعم لأهالى شمال سيناء والبحر الأحمر.

عقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "الحماية الاجتماعية ورؤية مصر 2030"، وأدار الندوة الدكتور شريف عوض رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس وتحدث في البداية حول أهمية مناقشة هذا الموضوع واصفا إياه بالموضوع الصعب سواء في تناوله أو معالجته، كما أنه يصعب رصد الحماية الاجتماعية بشكل خاص، وأن من حق كل فرد أن يحصل على حقوقه الاجتماعية والصحية والأمان بشكل متكامل وبشكل ثقافي يليق به عبر منظومة ثقافية خلال برامج مرتبه تقدم له بالشكل الصحيح، وتأتي برامج الحماية السياسية والاجتماعية لحماية الفقر والحد منه وتعزيز القدرات والامكانيات لدي الفرد لتمكنه من مواجهه صعاب المعيشه.وانتقلت الكلمة للدكتورة مني الحديدي أستاذ علم الاجتماع، حول مفهوم الحماية من خلال رؤية مصر 2030 وهي عبارة عن مجموعة من السياسات العامة لحماية المواطن من الاجراءات الاقتصادية او الظروف الصحية من خلال تكوين مظلة اجتماعية من ناحية ومن تحقيق ضمان الأمان من ناحية أخري، والتي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية محفزا المجتمع على الحراك الاجتماعي أى الترقي في سلم هذا الحراك عبر بناء قدرات البشر، لذلك فقد عملت الدولة على وضع برامج لدعم شبكة الحماية الاجتماعية خاصة الموجهة للأسر الفقيرة أو كل الفئات المتضمنة داخل تلك الأسرة.وأعطت مثالا لهذه البرامج لوزارة التضامن الاجتماعي التي تقدم عدة برامج تهدف لتطوير تلك الجماية الاجتماعية كبرامج توافر شبكات التضامن الاجتماعي (معاش للطفل – لاسر الشهداء – للاسر الفقيرة – المعونات الطارئة .. إلخ) ، وبرامج تطوير الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، كما أن هناك عدة مبادرات تقوم بها الدولة من أجل النهوض بالمواطن كمبادرة 100 مليون صحة والافراج عن الغارمات والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ومبادرة نور الحياة التى تستهدف الكشف على طلاب المدارس خاصة المرحلة الابتدائية.وفى النهاية تحدث الدكتور صفوت النحاس شارحا نموذجا لتحقيق الحماية الاجتماعية في توضيح عمل بيت الزكاة والصدقة الجارية تحت إشراف شيخ الأزهر، والذي يضم مجلس أمنائه كوكبة من الشخصيات العامة كما أنه يعمل في كل مجالات الذكاة لا مجال واحد، ويعمل بيت الزكاة على محوريين أساسيين الأول توفير الدعم لمستحقي الذكاة والثاني تنمية موارده واستثمارها بالشكل الأمثل في إطار الأحكام الشرعية في المجالات الآتية: