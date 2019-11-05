Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محسن عادل: لدينا خطة واضحة الاستثمار على مستوى الجمهورية.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:47 م
محسن عادل
محسن عادل
Advertisements
قسم التوك شو
قال محسن عادل خبير اقتصادي وعضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ، تم إنجاز مشروعات قومية خلال 5 سنوات الماضية من 2014 الي 2019 ، وبالتالى فقد تم خفض معدل البطالة إلى 7.5 % بالإضافة إلى الإنفاق علي مشروعات الصحة وهذا لم يحدث في تاريخ مصر من قبل .

وأضاف " عادل " خلال لقائه في برنامج " حديث المساء " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " أن مصر وصلت الآن إلى أعلى مستوى في الحجم الاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو 45 مليار دولار ، والوصول إلى أعلى معدل نمو اقتصادي علي مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما أننا ثالث أكبر معدل نمو اقتصادي علي مستوى العالم بنسبة 5.6% .

وأشار إلى أن كلما زاد حجم الإنتاج في السوق كلما حدث انخفاض في الأسعار ، كما أننا في المراحل الأخيرة في معدل التضخم بالإضافة إلى فرص النمو الموجودة وبالتالي فإن توزيع ثمار النمو يحتاج إلى جهود مختلفة كما اننا نسابق الزمن للاستمرار في هذا الاتجاه .
Advertisements

ترشيحاتنا

الأزمة تشتعل.. منتخب مصر يغادر إلى الإسكندرية بدون لاعبي بيراميدز

بث مباشر .. مباراة الأهلي والزمالك فى ثمن نهائي كأس مصر لكرة السلة

قالوا إنهم مباحث .. مجهولون يسرقون 2 مليون جنيه من مزارع بالقليوبية

حكم زواج الهبة .. الإفتاء توضح| فيديو

يختصر المسافة 4 ساعات.. كل ما تريد أن تعرفه عن طريق شرم الشيخ الجديد

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه