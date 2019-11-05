محسن عادل: لدينا خطة واضحة الاستثمار على مستوى الجمهورية.. فيديو

قال محسن عادل خبير اقتصادي وعضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ، تم إنجاز مشروعات قومية خلال 5 سنوات الماضية من 2014 الي 2019 ، وبالتالى فقد تم خفض معدل البطالة إلى 7.5 % بالإضافة إلى الإنفاق علي مشروعات الصحة وهذا لم يحدث في تاريخ مصر من قبل .



وأضاف " عادل " خلال لقائه في برنامج " حديث المساء " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " أن مصر وصلت الآن إلى أعلى مستوى في الحجم الاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو 45 مليار دولار ، والوصول إلى أعلى معدل نمو اقتصادي علي مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما أننا ثالث أكبر معدل نمو اقتصادي علي مستوى العالم بنسبة 5.6% .



وأشار إلى أن كلما زاد حجم الإنتاج في السوق كلما حدث انخفاض في الأسعار ، كما أننا في المراحل الأخيرة في معدل التضخم بالإضافة إلى فرص النمو الموجودة وبالتالي فإن توزيع ثمار النمو يحتاج إلى جهود مختلفة كما اننا نسابق الزمن للاستمرار في هذا الاتجاه .

