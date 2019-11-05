السيطرة على حريق محدود بأحد البواخر الراسية بكورنيش النيل في أسوان

تعرضت إحدى البواخر السياحية الراسية بطريق كورنيش النيل بمدينة أسوان لإندلاع حريق محدود بها .



وكان اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا يفيد بإندلاع حريق بغرفة المغسلة داخل مركب راسية على أحد مراسى كورنيش النيل بمدينة أسوان، وعلى الفور تم إجلاء المتواجدين من على متن الباخرة ، وتم السيطرة على الحريق .



هذا فيما أسفر إندلاع الحريق عن إصابة شخصين بحالات إختناق من العاملين بالباخرة، وانتقلت على الفور 4 سيارات إسعاف و4 سيارات إطفاء للتعامل مع الموقف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لإستكمال العلاج اللازم .



وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة .