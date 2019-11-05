أياكس يتقدم على تشيلسي بالهدف الثاني في دوري الأبطال

تمكن فريق اياكس امستردام الهولندي من تسجيل الهدف الثاني في شباك منافسه تشيلسي في اللقاء المقام على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.



أحرز كوينسي بروميس، لاعب اياكس امستردام، الهدف الثاني في شباك تشيلسي في الدقيقة 20 من عمر المباراة.



وسجل تامي ابراهام لاعب تشيلسي الهدف الاول لصالح اياكس امستردام عن طريق الخطأ، بعد كرة عرضية تدخل ابراهام فيها واسكنها شباك البلوز.



وفي نفس الدقيقة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق تشيلسي سددها الإيطالي جورجينيو، محرزا هدف التعادل لنادي تشيلسي.

