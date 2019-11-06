الثامنة مساء يقدم ليلته الثانية بكينيا.. غدا

عبر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بالتمثيل المشرف للمسرح المصري الذي يقدمه عرض " الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، حيث يقدم العرض حاليا بدولة كينيا ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولي للمسرح في دورته الثانية و المقام في مدينتي مومباسا و نيروبي ، حيث قدم العرض ليلته الأولى بالمهرجان الأحد الماضي بمدينة مومباسا، وسط إقبال جماهيري كبير، و يستعد لتقديم ليلته الثانية بمدينة نيروبي في تمام السابعة مساء بجامعة نيروبي غدا الخميس الموافق 7 نوفمبر.



يقول الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد عن مشاركة عرض "الثامنة مساء " بالمهرجان انها المشاركة الأولى لعرض مسرحي من انتاج وزارة الثقافة المصرية بدولة كينيا ، مما يفتح افاقا جديدة مع المسرح الأفريقي، وخاصة ان المهرجان هدفه الأساسي هو التواصل و تبادل الثقافات فهو مهرجان غير تسابقي، حيث يشارك بالمهرجان عروض من كينيا، أوغندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، رواندا، ما بين عروض الرقص و المسرح و غيرها من فنون الأداء.



يذكر أن العرض قد تم إفتتاحه أول مرة فى نوفمبر 2017، كما شارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "ليالى المسرح الحر الدولى" الدورة 13 بالاردن فى شهر ابريل الماضى ، وعرض عدة مواسم على مسرح الغد.





"الثامنة مساء" يدور حول أربعة أشخاص، يقرر كل منهم الانتقام من الآخر ويتفاجئ الجميع بأن كل شخص حدد نفس الميعاد للانتقام، وتترك النهاية مفتوحة للجمهور ليحددها، العرض عن تجربة مختلفة يدعو من خلالها العالم إلى التسامح والتصالح والعفو وتقدم فيها تقنيات جديدة فى المسرح، كما تقدم تقنية الرسم بالرمال.





" الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد، بطولة وفاء الحكيم ،محمد عبد العظيم ،لمياء كرم ،نائل على، يحكى قصائده الشاعر عبدالله حسن ،ديكور مى زهدى ، ألحان جو حنا ،ملابس نورهان سمير ، تأليف ياسمين فرج ، إخراج هشام على.

