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رياضة

الزمالك يحسم موقف طارق حامد من الرحيل فى يناير

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:57 ص
طارق حامد
طارق حامد
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منتصر الرفاعى
حسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور موقفه بشأن الموافقة على رحيل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض فى يناير المقبل من عدمه .

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك رحيل طارق حامد عن الفريق لأى سبب من الأسباب حال تلقيه عرضا رسميا فى يناير المقبل مؤكدا أن النادي لم يتلق أى عروض فى هذا الشأن ويثق تماما فى رغبة اللاعب فى البقاء لنهاية تعاقده بين جدران القلعة البيضاء.

وتغزل أمير مرتضى المشرف على الكرة فى احترافية طارق حامد مؤكدا أنه لاعب يعرف واجباته ومسئولياته تماما ويعشق نادي الزمالك وجماهيره.

وقال أمير إن طارق حامد تلقى عرضا قويا فى الصيف الماضى من أحد الأندية الخليجية إلا أنه فضل البقاء بالنادي وكان شريكا أساسيا فى التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية والكأس والسوبر المصري السعودى .
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