القصة الكاملة.. طارق العريان ما بين أصالة ونسرين طافش

ظهر المخرج طارق العريان ضيفا على برنامج "عرب وود" الذي يعرض على شاشة "روتانا" وأعرب عن استيائه من شائعات زواجه من الفنانة نسرين طافش، وأكد أنه طوال الوقت يتعرض لهذه الشائعات وأنها لا تستحق الرد.



هذا النفي ليس الأول في قصة انفصال طارق العريان عن أصالة وزواجه من نسرين طافش، حيث سبق أن ردت الأخيرة على هذا الخبر أيضًا.



كانت ردت الفنانة نسرين طافش على ما تردد بشأن ارتباطها من المخرج طارق العريان وطلاق المطربة أصالة وهو أول رد رسمى لها بعد انتشار هذه الشائعات.



وقالت نسرين طافش خلال لقائها فى برنامج عرب وود" "إن كل ما يمكن قوله أن ما يتردد غير صحيح وما يشيع هذه الشائعة هم ناس فاضية كما وصفتهم المطربة أصالة و التى ردت بقوة عليهم.



يذكر أن أصالة كانت اصدرت بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه حقيقة ما يتردد من شائعات قائلة : "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبرًا لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".



ولكن لم يصدق غالبية محبي أصالة ما قالته، مؤكدين أنها تحاول حفظ ماء الوجه، خاصة أنه تسربت أنباء حول زواج طارق العريان من إحدى الفنانات وسفره معها للخارج.



كمالاحظ كثيرون من متابعي النجمة السورية أصالة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، غياب زوجها طارق العريان عن إجازتها التي قضتها في دبي مع أسرتها.



ونشرت أصالة صورة لها مع أبنائها وأسرتها، في غياب زوجها طارق العريان، عبر حسابها في إنستجرام، حيث كانوا يقضون جميعا إجازة عائلية في غيبة الزوج.



كما لفت عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأنظار إلى توقف المخرج طارق العريان عن نشر صور له على حسابه في "إنستجرام" مع زوجته النجمة السورية أصالة.



سبب الملاحظة أن طارق العريان كان حريصًا على نشر صوره مع زوجته قبل عدة شهور، ولم يكن يمر شهر واحد، دون أن يشارك متابعيه صورصا مع زوجته، أو صورا لها بمفردها من كواليس حفلاتها الفنية.



لكن الملاحظ أنه منذ يونيو الماضي، أي منذ 5 شهور، توقف طارق العريان تماما عن نشر أي صور لـ زوجته، ما يثير الشكوك حول علاقتهما وسط أنباء عن انفصالهما.