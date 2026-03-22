لو عامل دايت.. طريقة عمل كحك بدقيق الشوفان

يعد الكحك من المخبوزات الرئيسية في عيد الفطر، ويمكن تحضير الكحك بالعديد من الطرق والحشوات المختلفة.

وإليكم طريقة تحضير الكحك بدقيق الشوفان.

مقادير الكحك بدقيق الشوفان

ربع كيلو دقيق شوفان

100 جرام سمن

1 ملعقة كبيرة نشا

رشة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر ستيفيا

1 ملعقة صغيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سمسم

1 ملعقة صغيرة ريحة كحك

3 ملعقة كبيرة ماء دافئ

للحشو

فستق سليم

عجمية

سمن

دقيق

عسل

رشة ملح

رشة فانيليا

طريقة تحضير كحك بدقيق الشوفان

في وعاء على النار ضعي السمن

وفي بولة ضيفي دقيق شوفان، ريحة كحك، نشا، رشة ملح، وقلبي المكونات جيدا

ضيفي السمن تدريجياً و تقلب المكونات

في وعاء ضعي الخميرة و السكر، ثم تقلب المكونات وتضاف إلى الخليط السابق، وتقلب جميع المكونات جيداً

يترك العجين ليختمر

شكلي العجين على شكل كحك مع حشو الفستدق و العجمية

ضعي الكحك على صاج ثم يوضع في الفرن و يترك حتى تمام الطهي ثم يقدم.