لو عندك مناسبة.. طولي ضوافرك في 3 أياك بمكون واحد

يعد الثوم من أقوى المكونات الطبيعية التي تساعد على تطويل الأظافر بسرعة، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت الذي يعزز إنتاج الكيراتين المسؤول عن نمو الأظافر.

كما أن الثوم غني بفيتامين B6 والسيلينيوم اللذين يقويان بنية الأظافر ويمنعان تكسره.

خطوات تحضير وصفة تطويل الأظافر في المنزل

اهرسي فصين من الثوم بشكل جيد .

ضيفي نصف ملعقة من زيت الزيتون إلى مهروس الثوم .

ضعي الخليط على أظافرك ومحيطها بلطف باستخدام القطن.

اتركي الخليط لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي يديك بالماء الدافئ والصابون.

للحصول على نتيجة جيدة يجب تكرار هذه الوصفة مرة يومياً لمدة 3 أيام متتالية.