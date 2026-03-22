الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

الجو بيقلب فجأة.. كيف تحمي نفسك من نزلات البرد المتكررة

اسماء محمد

شهدت البلاد في السنوات الماضية عدة موجات جوية متباينة فعندما يسود الجو الحار فجأة تحدث موجة باردة وتسقط الأمطار وبعدها يعود الطقس حار مرة أخرى وهذا يعرض الجسم للإصابة بنزلات البرد لذا من المهم الحرص على تقوية المناعة.

نعرض لكم طرق طبيعية لتقوية المناعة من خلال موقع emersonhealth.


أضف عادة ليلية تعزز مناعتك

يُعدّ النوم من أهمّ الأدوات لتعزيز صحة المناعة ينبغي على البالغين الحرص على النوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة ويمكن أن يُحدث الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت، والحفاظ على برودة غرفة النوم وإضاءتها، وإطفاء الشاشات قبل النوم بنصف ساعة على الأقل، فرقًا ملحوظًا.


حارب الخمول

تُحسّن الحركة الدورة الدموية، وتُخفّف التوتر، وتُساعد خلايا المناعة على التنقل في الجسم بكفاءة أكبر كما أنها تمنحك دفعة طبيعية من الطاقة عندما تُشعرك الأيام الباردة والمظلمة بالخمول.

إذا لم تكن معتادًا على ممارسة الرياضة أو كنت تشعر بالتعب في فصل الشتاء، فابدأ بخطوات صغيرة. جرب ما يلي:

المشي داخل مركز تجاري أو حول منزلك

بعد مشاهدة فيديو مدته 10 دقائق لتمارين التمدد أو اليوغا
القيام بأعمال منزلية خفيفة مثل التنظيف بالمكنسة الكهربائية أو الترتيب
استخدام الدرج بدلاً من المصعد
يكمن السر في الاستمرارية حتى فترات النشاط القصيرة يمكن أن تساعد في الحفاظ على مرونة جسمك.

خذ فترات راحة يومية قصيرة


قد لا يبدو أن لحظات الاسترخاء القصيرة تُحدث فرقًا كبيرًا، لكن التوتر يتراكم مع مرور الوقت و عندما يستمر التوتر مرتفعًا، يُنتج الجسم المزيد من الكورتيزول، مما قد يُضعف جهاز المناعة ويُصعّب مكافحة العدوى.

يمكن للأنشطة اليومية البسيطة أن تخفف من مستويات التوتر وجرب مراسلة صديق أو الاتصال به، أو الخروج لاستنشاق الهواء النقي، أو الرسم أو التلوين، أو اللعب مع حيوانك الأليف. هذه الاستراحات القصيرة تمنح جسمك الراحة التي يحتاجها ليظل قويًا.

ابحث عن العناصر الغذائية المنخفضة

يعاني الكثير من الاشخاص من انخفاض مستويات فيتامين د في فصلي الخريف والشتاء نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس

وقد يؤثر نقص هذا الفيتامين على وظائف الجهاز المناعي، استشر طبيبك المختص بشأن فحص مستويات فيتامين د لديك، وما إذا كان تناول مكملات غذائية قد يفيدك وطبق هذا على معظم الفيتامينات.

 طرق جديدة للحفاظ على رطوبة جسمك

غالباً ما يدفع الطقس البارد الناس إلى شرب كميات أقل من الماء، مع أن الترطيب أساسي لصحة المناعة فالسوائل تساعد الجسم على توزيع العناصر الغذائية والتخلص من الفضلات.

إذا لم تكن المياه العادية مُستساغة، فامزجها مع شاي الأعشاب غير المُحلى، أو الماء المُنكّه بالفواكه، أو مرق خفيف وتُضفي هذه الخيارات شعورًا بالراحة وتُساعدك على الحفاظ على رطوبة جسمك طوال الموسم.


فحوصات دورية

الرعاية الوقائية تحمي صحتك وتساعد الفحوصات الدورية طبيبك على اكتشاف المشاكل الصحية مبكراً وقد يشمل ذلك فحوصات الكشف المبكر، وتحاليل الدم السنوية، ومناقشة اللقاحات، وكلها أدوات مهمة لحماية صحتك خلال فصل الشتاء.

المناعة تقوية المناعة نزلات البرد التقلبات الجوية الوقاية من نزلات البرد الجو بيقلب فجأة

