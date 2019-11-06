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منوعات

تدعى إصابتها بالسرطان للحصول على تبرعات.. وكان هذا عقابها

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:27 م
صدى البلد
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هدير علاء
قامت الشرطة الأمريكية بإلقاء القبض على سيدة من ولاية "بنسلفانيا"، بعد أن اتهمها زوجها بالكذب بشأن إصابتها بمرض سرطان القولون بهدف الاحتيال والحصول على تبرعات، وتجاوزت قيمة التبرعات التي تمكنت من جمعها 10 آلاف دولار.

وكانت هذه السيدة، التي أفادت تقارير إخبارية بأنها تُدعى "جيسيكا سميث"، وتبلغ من العمر 32 عامًا، قد قامت بإنشاء صفحة لجمع التبرعات، وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في وقت سابق من العام الجاري، وأعلنت عن طريق هذه الصفحات أنها تعاني بسبب النفقات الطبية وتكاليف السفر ورعاية الأطفال نتيجة لهذا التشخيص المزعوم.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذه السيدة تمكنت من جمع مبلغ يُقدر بـ4600 دولار أمريكي عن طريق صفحة لجمع التبرعات أنشأتها في شهر يونيو الماضي، وزعمت أنه قد تم تشخيص إصابتها بمرض سرطان القولون، ونشرت صورة لها بعد أن أقدمت على حلاقة شعرها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تمكنت أيضًا من جمع مبالغ أكبر عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، بحجة النفقات والفواتير الطبية.

إلا أنها وقعت في شر أعمالها في نهاية المطاف، حيث تم احتجازها يوم الاثنين الماضي، في أعقاب تحقيق استمر لشهور، وكان قد بدأ في شهر يونيو، بعد أن اشتبه صديق في كونها غير صادقة بشأن مرضها.

وفي أعقاب ذلك، فجر زوجها مفاجأة وقدم أدلة تكشف كذبها بشأن مرضها للسلطات؛ ولم يتضح بعد إذا ما كانت "سميث" وزوجها منفصلين أم لا.

ومن جانبها، قامت "سميث" بتقديم وثائق للشرطة تفيد بأنها خضعت للعلاج الكيماوي، واكتشف المحققون فيما بعد أنها لم تخضع سوى لعلاج لفقر الدم.

ومن المقرر أن تمثل "سميث" أمام المحكمة الأسبوع المقبل.
تدعى إصابتها بالسرطان للحصول على تبرعات.. وكان هذا عقابها
تدعى إصابتها بالسرطان للحصول على تبرعات.. وكان هذا عقابها
تدعى إصابتها بالسرطان للحصول على تبرعات.. وكان هذا عقابها
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تدعى إصابتها بالسرطان للحصول على تبرعات.. وكان هذا عقابها

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