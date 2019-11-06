عمرو صدقى: انتهينا من قانون السياحة الصحية.. ونتمنى سرعة إقراره والعمل به



أكد عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن السياحة تمثل السياسة والاقتصاد والأمن القومي، مشيرا إلى أن قوانين السياحة يرجع تاريخها إلى سنوات طويلة.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة، برئاسة الدكتور السيد الشريف، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.



وقال: سألت وزيرة السياحة عن قانون موحد للسياحة، ردت وقالت: معندناش الكلام ده.



وشدد عمرو صدقي، على ضرورة التنوع في أنماط السياحة، مشيرا إلى أن تقرير وزارة الصحة عن السياحة العلاجية لو تم استغلاله بشكل جيد سيكون له مردود إيجابي لاسيما وأن السائح يصرف أكثر على هذا النوع من السياحة.



وقال: انتهينا من قانون السياحة الصحية، نتمنى سرعة إقراره والعمل به، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يعاني أشد المعاناة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر لهذا الملف.



واستنكر عمرو صدقي ما جاء في تقرير الحكومة بشأن ما حققه القطاع، قائلا: أمر غريب في الوقت الذي ما زال فيه قطاع السياحة يعاني بشكل كبير، فكيف يحقق هذه الأرقام.



من جانبه أشاد الدكتور السيد الشريف، وكيل البرلمان، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، بما تناوله النواب في موقفهم من البيان.



وأشار إلى أن ذلك سيساعد في تقييم جيد لما عرضته الحكومة، مما سيكون له تأثير كبير في تحسين أداء الحكومة في المرحلة المقبلة لما فيه مصالح المواطنين.

