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حوادث

نيابة الدخيلة تقرر إخلاء سبيل حمو بيكا في واقعة اقتحام نقابة الموسيقيين

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:39 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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أحمد عبد العزيز
قرّرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، الأربعاء، إخلاء سبيل المطرب الشعبى حمو بيكا، بعد سماع أقواله في اتهامه باقتحام منشأة عامة "مقر نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين"، والسب والقذف.

وتقدم الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، ببلاغ إلى نيابة الدخيلة بالإسكندرية، طالب فيه بضبط وإحضار المطرب الشعبي حمو بيكا، بعد قيامه بمهاجمة الموسيقيين، والتعدي على الفنان هاني شاكر وتهديده.

وقامت النيابة في وقت سابق بفحص "السيديهات" التي تم تفريغها من الكاميرات الكائنة في مكان الواقعة، وتم تسجيل تعدي المتهم على الموظفين.

وكان حمو بيكا اقتحم مقر نقابة المهن الموسيقية وذلك اعتراضًا على عدم منحه تصريحًا للغناء في حفل بـ محافظة دمياط.
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