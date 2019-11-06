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مرأة

بتيشيرت ميكي ماوس .. منة فضالي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:22 م
منة فضالي
منة فضالي
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رشا عوني
نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها .

وتألقت منة فضالي بتي شيرت أبيض مطبوع عليه صورة ميكي ماوس، وبنطال أسود .

واختارت منة فضالي مكياج هادئ، مع شعر مستعار طويل، وهو ما عرضها لانتقاد متابعيها على أنستجرام، الذين نصحوها بعتماد قصة شعرها القصير الطبيعي .

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