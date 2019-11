بتيشيرت ميكي ماوس .. منة فضالي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

View this post on Instagram

أنت لست مجبرًا لتغيير نفسك من اجل احدهم فمن يحبك عليه تقبلك في كل حالاتك .. ان الحب ما خلق لتكون مثاليًا أمامه بل هو روح تمتزج مع اخري لتكمل بعضها♥️