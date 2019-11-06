بتيشيرت ميكي ماوس .. منة فضالي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور





نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها .وتألقت منة فضالي بتي شيرت أبيض مطبوع عليه صورة ميكي ماوس، وبنطال أسود .واختارت منة فضالي مكياج هادئ، مع شعر مستعار طويل، وهو ما عرضها لانتقاد متابعيها على أنستجرام، الذين نصحوها بعتماد قصة شعرها القصير الطبيعي .