بتيشيرت ميكي ماوس .. منة فضالي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها .
وتألقت منة فضالي بتي شيرت أبيض مطبوع عليه صورة ميكي ماوس، وبنطال أسود .
واختارت منة فضالي مكياج هادئ، مع شعر مستعار طويل، وهو ما عرضها لانتقاد متابعيها على أنستجرام، الذين نصحوها بعتماد قصة شعرها القصير الطبيعي .
وتألقت منة فضالي بتي شيرت أبيض مطبوع عليه صورة ميكي ماوس، وبنطال أسود .
واختارت منة فضالي مكياج هادئ، مع شعر مستعار طويل، وهو ما عرضها لانتقاد متابعيها على أنستجرام، الذين نصحوها بعتماد قصة شعرها القصير الطبيعي .