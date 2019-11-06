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منوعات

Fossil تكشف عن ساعة ذكية جديدة بـ بطارية جبارة.. صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:22 م
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت ماركة Fossil الشهيرة عن ساعتها الذكية الجديدة، التى تحمل اسم Fossil Hybrid HR، التى تأتى بتصميم قوى ومبهر مع شاشة قياس 1.28 بوصة من نوع OLED.

تعمل Gen 5 بمعالج قوى من نوع كوالكوم سنابدراجون، وتدعم الساعة الجديدة ميزة متابعة نشاطك جسدك، وقياس ضغط الدم، كما توفر الاتصال بتقنيات البلوتوث، وNFC، والملاحة GPS.

وتعمل الساعة الجديدة على نظامى أندرويد و IOS، وأتاحت الشركة بيعها أونلاين فى أوروبا والشرق الأوسط مقابل سعر 195 دولارا أمريكيا، كما تتحمل ضغط الماء حتى عمق 3 أمتار.

وأهم ما يميز الساعة الجديدة هى البطارية الكبيرة التى بداخلها والتى توفر وقتا طويلا من العمل جراء شحنة واحدة.
Fossil تكشف عن ساعة ذكية جديدة بـ بطارية جبارة.. صور
Fossil تكشف عن ساعة ذكية جديدة بـ بطارية جبارة.. صور
Fossil تكشف عن ساعة ذكية جديدة بـ بطارية جبارة.. صور
Fossil تكشف عن ساعة ذكية جديدة بـ بطارية جبارة.. صور
Fossil تكشف عن ساعة ذكية جديدة بـ بطارية جبارة.. صور
Fossil تكشف عن ساعة ذكية جديدة بـ بطارية جبارة.. صور
Fossil تكشف عن ساعة ذكية جديدة بـ بطارية جبارة.. صور
Fossil تكشف عن ساعة ذكية جديدة بـ بطارية جبارة.. صور
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