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التضامن: 2.4 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:01 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
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هاني حسين
قال نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية ومدير برنامج تكافل وكرامة، إننا نعمل على سد الفجوة بين فئات وطبقات المجتمع بتنفيذ برنامج تكافل وكرامة، مضيفة:" وصلنا هذا الشهر إلى 2.4 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة".

واضاف نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن عدد الأفراد المستفيدين من تكافل وكرامة تخطى الـ 9 مليون مواطن يحصلون على دعم نقدي بالإضافة إلى انواع دعم أخرى.

وتابعت نيفين القباج:" لدينا قاعدة بيانات بها ما يقرب من 7 مليون اسرة مسجلة، وهناك دراسة مستمرة لأحوال الأسر ويتم إضافة أسر جديدة للإستفادة من برنامج تكافل وكرامة، نُدخل الفئات الاكثر اولوية بالحصول على الدعم".

وأكملت نيفين القباج:" الأسر التابعة لبرنامج كرامة تحصل على استحقاق فردي يحصل فيه الفرد على 450 جنيه شهريا لكل فرد ذوي إعاقة او مسن في الأسرة، بينما برنامج تكافل يستهدف الأسرة ومتوسط الدعم للأسرة من 450 لـ 550 جنيه ويختلف قيمة الدعم بناء عن عدد افراد الأسرة والمراحل التعليمية لأفراد الأسرة ".
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