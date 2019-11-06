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رياضة

شاهد .. عمرو جمال فى تدريبات طلائع الجيش

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:54 م
عمرو جمال
عمرو جمال
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سيد احمد
نشر عمرو جمال لاعب نادى طلائع الجيش عددة صور له اثناء التدريب مع الفريق ، عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق عمرو جمال على الصور قائلا " hard work ".

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

الغزال - شيد ياغزال - ربنا يوفقك


ويذكر ان أعلن نادي طلائع الجيش تعاقده رسميًا مع عمرو جمال؛ مهاجم الأهلي، لمدة موسمين مقبلين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2020 / 2021.

لكن رئيس فرع كرة القدم بالصفاقسي سلمان بن رمضان، أكد أن إدارة الفريق ستدافع عن حقوقها للحصول على خدمات عمرو جمال.
شاهد .. عمرو جمال فى تدريبات طلائع الجيش
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