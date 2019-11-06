شاهد .. عمرو جمال فى تدريبات طلائع الجيش

نشر عمرو جمال لاعب نادى طلائع الجيش عددة صور له اثناء التدريب مع الفريق ، عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلق عمرو جمال على الصور قائلا " hard work ".



وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



الغزال - شيد ياغزال - ربنا يوفقك





ويذكر ان أعلن نادي طلائع الجيش تعاقده رسميًا مع عمرو جمال؛ مهاجم الأهلي، لمدة موسمين مقبلين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2020 / 2021.



لكن رئيس فرع كرة القدم بالصفاقسي سلمان بن رمضان، أكد أن إدارة الفريق ستدافع عن حقوقها للحصول على خدمات عمرو جمال.

