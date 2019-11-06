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فن

أيام العز جاية... خالد الصاوى وتامر حسنى يشعلان السوشيال ميديا | شاهد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:48 م
خالد الصاوى وتامر
خالد الصاوى وتامر حسنى
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سيد احمد
نشر الفنان خالد الصاوى صورة له مع الفنان تامر حسنى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلق خالد الصاوى على الصورة قائلا " ابقى اسال علينا علشان أيام العز جاية 😂# الفلوس ".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :

احلى فنان - ❤❤


يذكر أن فيلم الفلوس قصة تامر حسنى ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.



أيام العز جاية... خالد الصاوى وتامر حسنى يشعلان السوشيال ميديا | شاهد
أيام العز جاية... خالد الصاوى وتامر حسنى يشعلان السوشيال ميديا | شاهد
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