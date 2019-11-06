أيام العز جاية... خالد الصاوى وتامر حسنى يشعلان السوشيال ميديا | شاهد

نشر الفنان خالد الصاوى صورة له مع الفنان تامر حسنى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





وعلق خالد الصاوى على الصورة قائلا " ابقى اسال علينا علشان أيام العز جاية 😂# الفلوس ".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :



احلى فنان - ❤❤





يذكر أن فيلم الفلوس قصة تامر حسنى ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.







