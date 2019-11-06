طوارئ في مطار هولندي.. وتقارير عن احتجاز رهائن على متن طائرة

بسبب وضع مريب على الطائرة، تم إصدار تنبيه أمني كبير في مطار سخيبول في أمستردام بهولندا حيث هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث للتحقيق.



وحاصرت الشرطة العسكرية المدججة بالسلاح الطائرة في المطار الهولندي، مع وصول عدة سيارات إسعاف حيث توجد تقارير غير مؤكدة عن احتجاز رهائن على متن الطائرة.



وأصدرت سلطات الطوارئ الهولندية ما يسمى "تقرير القبضة 3"، وهو إجراء يتم اتخاذه في حالة وجود حدث أو ضجة خطيرة يكون له عواقب على السكان.



وقالت مصادر لتليفزيون RTL Nieuws الهولندي إن طيران طائرة "أير يورب"، أخلى محطة قطارات أولتريكت سنترال، التي تعتبر الأكثر ازدحاما في البلاد، ولم يتضح إذا كان ذلك له علاقة بما حدث في المطار.



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