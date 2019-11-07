مدرسة الشوبك غارقة بـ مياه الصرف الصحى بالجيزة.. صور

شكا المواطن صفوت عبد العالى الروبى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق مدرسة الشوبك الشرقى مركز الصف بمحافظة الجيزة بمياه الصرف الصحى.



وقال فى شكواه: "نعانى من غرق المدرسة بمياه الصرف الصحى وعرقلة المرور والسير من إلى للمدرسة سواء للطلبة أو المعلمين فضلاً عن المعاناة مع الرائحة الكريهة.



مناشدا المسئولين لإيجاد حل فى أسرع وقت ممكن رأفة بالطلاب.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

