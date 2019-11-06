شاهد كيف فقدت المذيعة رباب كمال 40 كيلو من وزنها

قالت المذيعة رباب كمال المتحدثة السابقة باسم حركة علمانيون إن خلال أول سنة من بداية عمل نظام غذائي لفقدان الوزن اعتمدت على المشي والحركة لأن النظام الغذائي لن يكتمل بدون الحركة، لافتة إلى أن هناك تفاصيل صغيرة من الممكن أن تؤثر على فقدان الوزن وهناك عادات وتغيرات تراكمية تجعل الجسم في حالة حركة دائمة



وأضافت رباب كمال خلال حوارها لبرنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع عبر قناة " سي بي سي" إن الأكل يعتمد على الدهون و بروتين و كربوهيدرات، لافتة إلى أن انخفاض معدل أكل النشويات لعدم ارتفاع الأنسولين في الدم وحدوث فقدان سريع في الوزن ومن الممكن أن يكون له بعض الأعراض فيما بعد.



وأشارت رباب كمال إلى أنها كانت تأكل في الصباح علبة زبادي كاملة الدسم و بيض أومليت مجهز بالزبدة الفلاحي بالإضافة إلى الخضراوات الكثيرة لاتخاذ البروتين والدهون، مشيرة إلى ان الجسم يحتاج بعدها بساعات إلى ألياف و سكريات وهي تكون عن طريق الفاكهة



وأوضحت رباب كمال أنها بعد فترة تقوم بزيادة معدل الكربوهيدرات لأن الجسم يحرقها بشكل أكبر في الصباح،مشيرة إلى وجبة الغداء معتمدة على البروتين وهو عبارة عن خضار ممكن أن تكون مجهزة بالزبدة الفلاحي و طماطم طبيعية والسلطة الخضراء

