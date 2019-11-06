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سيارات

سيارة بيجو 7 راكب في مدينة نصر تثير الجدل على السوشيال ميديا.. تفاصيل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:17 م
صدى البلد
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اشرف عطية
تسببت سيارة بيجو 7 راكب في جدل كبير في مصر على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تحميلها أطفال مدارس فوق شبكة السيارة العلوية

لواقعة حدثت في مدينة نصر وبالتحديد في شارع مصطفي النحاس وتساءل بعض نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي حول معرفة أهالي الطلاب بما يحدث أو عدم معرفتهم به واستغربوا من قيامهم بدفع الأموال للسائق وأبنائهم يجلسون فوق سقف السيارة فى مشهد مرعب.

وأكد شاهد عيان أنه رصد تواجد 20 طفلا داخل السيارة التي حمولتها 7 ركاب بينما الباقي كان فوق سقف السيارة.
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