في ذمة الله.. منة فضالي تنعى هيثم أحمد زكي ..شاهد

أعلنت الفنانة منة فضالي وفاة الفنان هيثم أحمد زكي ابن الفنان الراحل أحمد زكي.



ونشرت منة فضالي صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي وعلقت عليها قائلة "البقاء والدوام لله هيثم أحمد زكي في ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون في الجنة يا هيثم ربنا يرحمك".



وانهالت التعليقات الصادمة من متابعيها على خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي وجاءت بين "لاحول ولا قوة الا بالله" يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" والبقاء لله" و "انا مش قادرة اصدق انا لله وانا الية راجعون".

