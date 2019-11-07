أذكار الصباح.. أجمل أدعية ترددها لك ولمن تحب

- اجمل الادعية هي التي وردت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومن الأدعية النبوية المأثورة‏: «اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».



