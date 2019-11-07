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تعليم

366 طالباً وطالبة يتنافسون اليوم في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:33 ص
انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية
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ايمن محمود
انطلقت صباح اليوم الخميس انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح للعام الجامعي 2019 /2020.

وأعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، عن أن الطلاب المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2019 /2020 بلغ 366 طالب وطالبة بينهم 187 طالبًا بنسبة 51,09% و179 طالبة بنسبة 48,91%.

وأوضح رئيس الجامعة، أن عدد الطلاب المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى كليات الجامعة 366 طالبا وطالبة منهم 62 مرشحا بكلية التربية، و42 بالتمريض، و18 بالطب البيطري، و45 بالتربية النوعية، و54 بالتربية للطفولة المبكرة، و33 بالآثار واللغات، و14 بالسياحة والفنادق، و27 بالتربية الرياضية، و21 بعلوم البترول والتعدين، و50 بالزراعة الصحراوية.

وأشار الدكتور النجار، إلى أن الجولة الأولى للانتخابات ستجرى اليوم من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساء، على أن تتم عمليات الفرز وإعلان النتائج في نفس اليوم.

ودعا جميع المرشحين والطلاب الي الالتزام بالقواعد الجامعية وعدم التجاوز مع عدم استخدام اي ايمات سياسة.
366 طالباً وطالبة يتنافسون اليوم في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح
366 طالباً وطالبة يتنافسون اليوم في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح
366 طالباً وطالبة يتنافسون اليوم في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح
366 طالباً وطالبة يتنافسون اليوم في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح
366 طالباً وطالبة يتنافسون اليوم في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح
366 طالباً وطالبة يتنافسون اليوم في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح
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