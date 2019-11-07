كورال النور والأمل في استضافة مهرجان متحف المنيل.. صور

استضاف مهرجان متحف المنيل في دورته الثانية المقامة حاليًا بقصر الأمير محمد علي، كورال النور والأمل للتعرف علي الثقافات الموسيقية المختلفة والاستمتاع بالموسيقى العالمية التي يقدمها النجوم والفرق المشاركة تقديرا لأهمية هذا الكورال وحقه في المعرفة والتعرف علي الموسيقي الأخرى، وذلك ضمن البرنامج الأوربي المصري الثقافي.





ويعد المهرجان فرصة لتلاقي أشهر الموسيقيين في العالم فمن حق المبدعين المصريين مشاهدة أعمالهم بدون مقابل، وتلك هي رسالة المهرجان.





ويقام المهرجان برعاية الاتحاد الأوروبي ووزارتي الآثار والثقافة ويخصص اراداته لترميم متحف القصر والحفاظ على مقتنياته.



