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ثقافة

كورال النور والأمل في استضافة مهرجان متحف المنيل.. صور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:27 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
استضاف مهرجان متحف المنيل في دورته الثانية المقامة حاليًا بقصر الأمير محمد علي، كورال النور والأمل للتعرف علي الثقافات الموسيقية المختلفة والاستمتاع بالموسيقى العالمية التي يقدمها النجوم والفرق المشاركة تقديرا لأهمية هذا الكورال وحقه في المعرفة والتعرف علي الموسيقي الأخرى، وذلك ضمن البرنامج الأوربي المصري الثقافي. 

ويعد المهرجان فرصة لتلاقي أشهر الموسيقيين في العالم فمن حق المبدعين المصريين مشاهدة أعمالهم بدون مقابل، وتلك هي رسالة المهرجان.

ويقام المهرجان برعاية الاتحاد الأوروبي ووزارتي الآثار والثقافة ويخصص اراداته لترميم متحف القصر والحفاظ على مقتنياته.

وكان قد كرمت أكاديمية الفنون المصرية، نجوم مهرجان قصر المنيل، وأهدت الدكتورة حنان أبو المجد عميد معهد الكونسرفتوار بالأكاديمية التكريمات للعازفين.
كورال النور والأمل في استضافة مهرجان متحف المنيل.. صور
كورال النور والأمل في استضافة مهرجان متحف المنيل.. صور
كورال النور والأمل في استضافة مهرجان متحف المنيل.. صور
كورال النور والأمل في استضافة مهرجان متحف المنيل.. صور
كورال النور والأمل في استضافة مهرجان متحف المنيل.. صور
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