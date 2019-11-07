توافد الطلاب على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط.. صور

شهدت انتخابات الاتحادات الطلابية، بكليات جامعة أسيوط، اليوم الخميس، إقبال من الطلاب علي صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم بالمرحلة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة والتي تقدم لها 979 طالبا وطالبة.



وقام الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقد خلالها توافد الطلاب على صناديق الانتخابات، مؤكدا على أهمية المشاركة في هذا الحدث الهام، وحرص الجامعة على دعم الاتحادات الطلابية للقيام بدورها في تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية.



وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن العدد الإجمالي للطلاب المتنافسين فى الانتخابات للعام الجامعي الجاري 2019 / 2020 وفق الكشوف النهائية التي تم إعلانها بلغ 979 طالبا تتضمن 620 طالبا و359 طالبة على مستوى الجامعة.



وجاءت الأعداد النهائية للطلاب المتقدمين للانتخابات كالتالي: كلية التربية الرياضية 42 مرشحا وفى كلية العلوم 69 مرشحا ، وفى كلية التربية والطفولة المبكرة 41 مرشح ، أما كلية التمريض فتضمنت إعلان 53 مرشح ، أما كلية التربية فتضمنت ترشيح 56 يمنيًا يتنافس 115 مرشحا في كلية التجارة و23 مرشحا في كلية تكنولوجيا صناعة السكر ، و37 مرشحا في كلية التربية النوعية .



كما شهدت كلية طب الأسنان إعلان قبول 61 مرشحا ، و51 مرشحا في الآداب ، و45 مرشحا فى الخدمة الاجتماعية ومثلهم فى كلية الحقوق ، و50 في كلية الحاسبات ، و37 فى الفنون و80 في الهندسة ، و34 في الزراعة و41 في الصيدلة و67 فى الطب البشرى ، و33 في الطب البيطري .

