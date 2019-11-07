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محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يتففد لجان انتخابات الاتحادات الطلابية .. صور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:30 م
رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق يتففد لجان الانتخابات
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محمد الطحاوي
تفقد الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق، اليوم ، لجان انتخابات اتحاد طلاب كلية التربية للطفولة المبكرة لإطمئنان علي سير عملية الإقتراع وعدم وجود أي معوقات في عملية التصويت ، والتي يختار فيها طلاب الفرقة الثانية أعضاء اللجنة الفنية حيث ترشح ثلاثة طلاب يفوز اثنان منهم فقط في حالة تخطي نسبة التصويت عن 50% ممن لهم حق التصويت بالكلية وعددهم 762 طالبا وطالبة .

أوضح رئيس الجامعة أن عملية التصويت بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساء، مشيرًاالي أنه ستتم عمليات الفرز وإعلان النتائج في نفس اليوم، على أن تتم جولة الإعادة يوم الاثنين 11 نوفمبر في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني طبقا للجدول المرسل من الوزارة .

وأكد "شعلان" على ضرورة الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، وأن تتحلى عملية التصويت بالنزاهة والشفافية، وحث الطلاب على المشاركة بجدية في الانتخابات وممارسة الديمقراطية في اختيار ممثليهم من الطلاب .
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