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منوعات

مساج للرأس.. حيلة جديدة لإقناع طفلك الرضيع بالتوقف عن البكاء.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:00 م
مساج للرأس.. حيلة
مساج للرأس.. حيلة جديدة لإقناع طفلك الرضيع بالتوقف عن البكاء
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قسم المنوعات
تواجه كثير من الأمهات معاناة كبيرة مع أطفالهن، خاصة عندما يبدأون في البكاء والذي يتحول في بعد الأحيان لصراخ، لذلك اكتشفت كورتني وايت المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية حيلة جديدة لإسكات طفلها عن طريق جهاز مساج للرأس.

ونشرت وايت مقطع فيديو على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي توثق فيه لحظة وضعها هذا الجهاز على رأس طفلها ليبدأ تدريجيًا بالتوقف عن البكاء، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت "ذا صن" أن هذا الجهاز يحتوي على 12 سنًا مدببًا ينتهي بكريات بلاستيكية صغيرة ويستهدف مناطق معينة في الرأس ويضغط عليها ثم بالتدريج يبدأ الطفل في الشعور بانخفاض التوتر.

وعلقت كورتني على مقطع الفيديو قائلة: "ابني يحب جهاز مساج الرأس"، ومنذ أن نشرت وايت الفيديو وهو يحظى بنسبة مشاهدة عالية وصلت إلى 6 ملايين مشاهدة وآلاف التعليقات التي كان محتواها: "سنقوم بتجربة تلك الخدعة مع أطفالنا"، و"يا إلهي لقد أحببت الفكرة"، وأيضًا "سأبحث عن جهاز مساج الرأس".

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