بعد توقفها المؤقت ..البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم تعود للخدمة

كشفت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، عن سبب توقف خدمة تسجيل البيانات ومتابعة الطلبات اليوم الخميس الموافق 07 نوفمبر 2019 على البوابة الالكترونية.



حيث قالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم على صفحتها الرسمية على الانترنت : أن هذا التوقف سببه وجود تحديثات تقنية فى خدمة الانترنت.



وأضافت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، ان هذا الوضع كان وضعا مؤقتا ، استمر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 مساءا .



وأعلنت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، أنه تم بالفعل الانتهاء من عملية تحديث موقع البوابة الإلكترونية للتوظيف ، والموقع اصبح متاح الآن لتسجيل الطالبات الجديدة ومتابعة حالات الطلب.



وأكدت الوزارة أن البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم متاحة لجميع الراغبين فى تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفى وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.