أهلي 2002 يفوز على النوبي 2 - صفر في بطولة منطقة القاهرة

احتسب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ له، فوزًا اعتباريًا على فريق النوبي، بهدفين دون رد، بعدما تغيب عن الحضور للمباراة التي كانت ستجمعهما اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة منطقة القاهرة.



بهذا الفوز الاعتباري رفع الأهلي رصيده إلى ١٢ نقطة، جمعها من الفوز في ٤ مباريات، على نشء العمال ٢٣ – صفر، وعلى الكيماويات ٩ – صفر، وعلى حدائق حلوان ١١ – صفر، وعلى النوبي ٢ – صفر، مسجلًا ٤٥ هدفًا ولم تتلق شباكه أي هدف.



ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإسحق أول مدربًا، ومحمد سمارة مدربًا، وفتوح محمد مدربًا لحراس المرمى، وعماد أنور المدير الإداري للفريق، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وطه محمد عبد الرحيم مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.





