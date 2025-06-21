نتنياهو يتخطى ترامب بمهاجمة فوردو النووية الإيرانية قبل انتهاء المهلة الأمريكية

تخطى نتنياهو للمرة الثانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع الملف النووي الإيراني،والمرة الأولى عندما هاجم نتنياهو منشأة نطنز النووية الإيرانية قبل عقد المفاوضات الأمريكية بيوم واحد،وإعلان ترامب حينها رغبته بإقامة علاقات تجارية مع طهران،وسعى الرئيس الإيراني بزشكيان لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة،وقال إنه يريد تحقيق التعاون العلمي بين البلدين.

نتنياهو يضرب إيران بشكل مفاجئ قبل عقد لقاء بين وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأمريكي

لكن أفسد نتنياهو فكرة السلام الأمريكية التي يطرحها الرئيس الأمريكي ترامب وتخطى ترامب بشن ضربته العسكرية،وقال نتنياهو عقب الضربة لوسائل الإعلام الإسرائيلية سأدع الأمريكيين يقرروا موقفهم.

بينما رفض الرئيس الفرنسي ماكرون الاعتداء الإسرائيلي على إيران،والتحرك المنفرد لنتنياهو،والآن أمهل الرئيس الأمريكي ترامب طهران أسبوعين من أجل العودة للتفاوض،واحتواء الصراع وتحقيق السلام.

نتنياهو يتخطى ترامب ويسعى لضرب منشأة فوردو النووية الإيرانية قبل نهاية المهلة الأمريكية

ليتخطى نتنياهو ترامب للمرة الثانية،ويخبر مسؤولون إسرائيليون رويترز دون الكشف عن هوياتهم بإن إسرائيل سوف تهاجم منشأة فوردو النووية الإيرانية قبل إنتهاء المهلة الأمريكية التي يخطط لها الرئيس الأمريكي ترامب بعقد لقاء بين الرئيس الإيراني،ونائبه الرئاسي فانس وسط ترحيب من الطرفين على الأراضي التركية لاحتواء الصراع عبر المفاوضات.

في إتجاه آخر حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مهاجمة أى منشآت نووية إيرانية مما يؤدي لوجود كارثة تسرب الإشعاعات النووية الضارة في السماء الإيرانية،والتي قد تمتد لدول الخليج العربي،والعراق،وهي الدول المجاورة للدولة الإيرانية،وحذر في وقت سابق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية السلمية التي يعمل بها العلماء الروس.