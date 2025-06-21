نشرة الفن| نقل والدة منة شلبي إلى المستشفى.. مهرجان موازين يروج لحفل أغاني العندليب

نشر قسم الفن عددا من الأخبار خلال الساعات الماضية من أبرزها:

نقل زيزي مصطفى إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

تعرضت الفنانة زيزي مصطفى، والدة الفنانة منة شلبي لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات.

بعد بيان أسرته .. مهرجان موازين يروج لحفل أغاني العندليب عبدالحليم حافظ

روج مهرجان موازين لحفل أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ باستخدام تقنية الهولوجرام، وذلك يوم الإثنين المقبل 23 يونيو.

أبرزهم الإسكندراني.. منصة watch it تطرح أفلاما جديدة هذا الموعد

أعلنت منصة watch it عن طرح عددا من الأفلام خلال الفترة المقبلة

بالحجاب .. درة تروج لدورها في فيلم "الست لما"

شاركت الفنانة درة جمهورها من كواليس أحدث افلامها “الست لما” الذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.