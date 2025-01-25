قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة صلاح.. ليفربول يهزم إيبسويتش برباعية في الدوري الإنجليزي
شوية دلع من اللي اتمنع .. فيفي عبده تمازح جمهورها من كواليس العتاولة 2
نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالاسم .. عاجل الآن
تطوير الثانوية.. حسام بدراوي: الأخلاق والقيم ليست في التربية الدينية لكن في الفلسفة
من جنيف| وزيرة التضامن: الدولة رفعت ميزانية الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه
شاهد ماذا فعل عبد المجيد عبد الله بعد استدعاء الشرطة السعودية بسبب أنغام
مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي
نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025 .. ظهرت الآن
تحذير من الأرصاد: انخفاض الحرارة ليلا إلى 10 درجات خلال الأيام المقبلة
نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي بمحافظة القاهرة .. شوف درجاتك
إهانة لجيش الاحتلال .. سلاح "تافور" الإسرائيلي في يد عناصر حماس بمراسم تسليم المجندات | تقرير
مركز القدس للدراسات: توقعات باختراق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة : “وين صرنا” وثيقة تاريخية عن معاناة الشعب الفلسطينى.. كنت أتمنى التصوير فى قطاع عزة .. حوار

درة
درة
أحمد إبراهيم
×

درة لـ صدى البلد : 

وثيقة تاريخية عن معاناة الشعب الفلسطينى

كنت أتمنى التصوير فى قطاع عزة 

الإخراج لم يكن سهلا بالنسبة لى

الفنانة درة صاحبة فلسفة خاصة، تعشق التحدى، تمتلك قدرات فنية جعلتها واحدة من أبرز النجمات على الساحة الفنية، ولكونها تبحث دائما عن التفرد وتحقيق الانجازات على المستوى المهنى، قررت أن تخوض تجربة فريدة من نوعها ولكن هذه المرة خلف الكاميرا وليس أمامها، لتجلس بمقعد الإخراج من خلال فيلمها الأول “وين صرنا”، وتعيش عالم أخر مليئ بالسحر والإبهار، وبرغم المعاناة التى تعرضت لها بسبب تنفيذ فيلمها الإخراجى الأولى الا أن الإبداع يولد دائما من رحم هذه المعاناة، لتقدم لجمهورها عملا وثائقيا معبرا عن القضية الفلسطينية ومدى الأوجاع والآلام التى تعرضوا لها، عن هذه التجربة وصعوباتها تحدثنا درة. 

درة 

كيف بدأت فكرة تقديم فيلم عن القضية الفلسطينية وتتولين إخراجه ؟ 

بدأت الفكرة عندما تواصلت مع نادين، إحدى أفراد العائلة الفلسطينية التي هجرت من فلسطين إلى مصر بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر، وتحدثت لي عن معاناتهم وآلامهم التي لا تعد ولا تحصى، ومع مرور الوقت وازدياد علاقتي بهذه العائلة وتعلقهم بي، قررت أن أقدم قصتهم في عمل فني. كانت تلك فرصة حقيقية لدعم القضية الفلسطينية بطريقة غير تقليدية، مما دفعني إلى حلم طالما راودني: تجربة الإخراج، ولم يكن الإخراج في حد ذاته سهلًا بالنسبة لي، لكن الحلم تحقق من خلال فيلم وثائقي، وهو نوع سينمائي يتطلب مقاربة إخراجية وإنتاجية مختلفة عن الأفلام الروائية، وبدأت دراسة هذا النوع من الأفلام، إذ يمتلك لغة سينمائية خاصة. قررت أن أبدأ بتوثيق القصة عبر جلسات مع العائلة، بالإضافة إلى تصوير مشاهد من غزة، واخترت أن يظهر الفيلم من خلال أفراد العائلة أنفسهم دون الاستعانة بممثلين، ليكون العمل أكثر صدقًا وتأثيرًا”.

درة فى كواليس تصوير فيلم “وين صرنا” 

وماذا عن الصعوبات التى واجهتك أثناء تصوير العمل ؟ 

واجهتنى تحديات عديدة أثناء تصوير بعض المشاهد داخل قطاع غزة، حيث لم أتمكن من التواجد هناك بشكل شخصي، مما دفعنى إلى الاستعانة بمصور داخل القطاع ليقوم بتوثيق الانفجارات والاعتداءات، مما منح المشاهد طابعًا واقعيًا حقيقيًا، وأن من أبرز الصعوبات التي اعترضتني كانت استحالة إعادة تصوير أي مشهد، كما يحدث في الأفلام الروائية، بسبب تتابع الأحداث بشكل سريع والقصف المتواصل على القطاع، بالإضافة إلى إغلاق المعابر، مما حال دون القدرة على التعديل أو إعادة المشاهد في حال حدوث خطأ تقني، وكان لدي رغبة في إضافة مشاهد أخرى، لكن غلق المعبر حال دون ذلك، رغم كل هذه التحديات، تمكنت في النهاية من إخراج العمل إلى النور، ليبقى شاهدًا على ما مر به القطاع. 

فيلم وين صرنا 

فيلم وين صرنا تضمن عدد من المشاهد التى توضح معاناة الشعب الفلسطينى والتى تعاطف معها الجمهور.. كيف كان تعاملك معها ؟ 

كنت حريصة على اختيار مشاهد العمل بعناية شديدة وركزت بشكل كبير على اللحظات المليئة بالانفعالات والمشاعر والأحاسيس الإنسانية التى تعبر عن الشعب الفلسطينى ككل وليس العائلة التى ظهرت بالفيلم فقط، وتم تصوير أكثر من عشر ساعات واخترت فقط ساعة وثلث ليكون أكثر تأثيرا وحتى لا يشعر المشاهد بالملل واهتميت بالتفاصيل مختلفة تخص العائلة الفلسطينية القائم عليها الفيلم، وخاصة ركزت على دور المرأة والمعاناة التى تتحملها أثناء الحرب. 

درة 

ما الفارق بين تجربتك الإخراجية والتمثيلية؟ 

لكل منهما متعة خاصة حيث أرى ان تجسيد شخصية على الشاشة وأن تعيش معها كل تفاصيلها وحواسها لها متعتها الخاصة خاصة عندما تحقق المرادج منها وهو ان يتفاعل معها الجمهور، أما الإخراج فها تجربة كانت بالنسبة لى مؤجلة وعندما تجسدت فى فيلم “وين صرنا” شعرت بمتعة خاصة لان العمل خلف الكاميرا له متعته أيضا حيث يحملك مسئولية أكبر خاصة أن المخرج مسئول عن كل تفاصيله فى العمل بعكس الممثل الذى يتعمل عبء تجسيد الشخصية فقط، وأرى أن كل منهما له متعته ومذاقه المختلف. 

درة
درة الفنانة درة أفلام درة فيلم وين صرنا أعمال درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

نزلت تانى .. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

صورة متداولة

الأمن يكشف حقيقة سرقة نعش نقل موتى من أحد مساجد الشرقية

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي بمحافظة القاهرة .. شوف درجاتك

طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم

4 حالات طلاق لـ النجوم فى بداية 2025 .. نانسى عجرم الأبرز |التفاصيل الكاملة

تشييع جثمان طبيبة المنوفية

طفلها اكتشف وفاتها .. تشييع جثمان صيدلانية لقت مصرعها ببخار السخان

صيام ليلة الإسراء والمعراج

متى صيام ليلة الإسراء والمعراج 2025؟.. ليس غدا كما يظن كثيرون

العاصفة إيوين

تضرب ولا تبالي.. تحذيرات عاجلة بسبب العاصفة إيوين| ماذا يحدث؟

طريقة عمل بسكويت الشاي

طريقة عمل بسكويت الشاي فى الطاسة

ترشيحاتنا

سيات ابيزا موديل 1999

اشتريها بـ 140 ألف جنيه .. أشهر سيارة شبابية في سوق المستعمل

مواصفات هاتف هواوي Pura 70 Ultra

هواوي تطلق إصدار مميز من هاتف Pura 70 Ultra.. السعر والميزات

ميتسوبيشي لانسر كريستالة

عربية ميتسوبيشي ياباني بـ 250 ألف جنيه .. لو هتركب أوتوماتيك

بالصور

شاهد ماذا فعل عبد المجيد عبد الله بعد استدعاء الشرطة السعودية بسبب أنغام

عبد المجيد عبدالله وأنغام
عبد المجيد عبدالله وأنغام
عبد المجيد عبدالله وأنغام

طريقة تحضير المقلوبة بخطوات بسيطة

المقلوبة
المقلوبة
المقلوبة

حسام موافي عن الكورتيزون: لا يسبب هذا المرض

علاقة الكورتيزون بمرض السكري
علاقة الكورتيزون بمرض السكري
علاقة الكورتيزون بمرض السكري

الشرقية .. ضبط 9 ألاف عبوة مياه غازية وطن ملح صناعي مجهول المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

نادية الجندي

قصة حياتي هتوجعكم قوي .. ماذا قالت نادية الجندي في حفل «جوي أووردز»

صورة من الزيارة

الدفاع الشعبي والشئون المعنوية ينظمان زيارة للإعلاميين وطلبة الجامعات لـ قوات المظلات

ايمان عبد اللطيف

صعود أم هبوط.. مفاجأة في سعر الذهب الآن في مصر

ايمان عبد اللطيف

تحذيرات من الأرصاد بسبب حالة الطقس خلال الساعات القادمة | ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد