له أخ غير شقيق.. حكم الشرع في من يرث هيثم أحمد زكي



«لا إله إّلا الله الجليل الجبّار، لا إله إلّا الله الواحد القهّار، لا إله إلا الله الكريم الستّار، لا إله إلّا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له مسلمون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له عابدون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له قانتون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له صابرون، لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، اللهمّ إليك فوّضت أمري وعليك توكّلت يا أرحم الرّاحمين».

بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، وعدم وجود أقارب له إلا أخ غير شقيق من أم واحدة، نوضح حكم الشرع في ميراث الأخ غير الشقيق من أخيه الذي مات دون أن يترك أولادا؟في البداية، الأخ غير الشقيق لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون أخا من الأب، وإما أن يكون أخا من الأم.فإن كان أخا من الأب، فإنه يرث بشرط عدم وجود أب، ولا ابن، ولا ابن ابن وإن نزل، ولا أخ شقيق، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء أخذ الأخ من الأب ما بقي بعد أصحاب الفروض، أو كل التركة إن لم يوجد أحد من أصحاب الفروض.وإن كان أخا من الأم، فإنه يرث بشرط عدم وجود أب، ولا جد ـ أب الأب وإن علا ـ ولا فرع وارث مطلقا، سواء كان ذكرا أو أنثى ـ ابن، أو بنت، أو ابن ابن وإن نزل، أو بنت ابن وإن نزل ـ فإن لم يوجد أحد من هؤلاء أخذ السدس إن كان واحدا.