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توك شو

شعبة الحبوب: لن نستورد أرزًا .. وانخفاض أسعار الفول والعدس

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:51 م
الارز
الارز
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البهي عمرو
قال أحمد الباشا إدريس، عضو شعبة الحبوب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك انخفاضا فى أسعار الحبوب بشكل عام، موضحًا أن سعر الأرز الآن يتراوح بين 6 لـ 7 جنيهات.

وأضاف عضو شعبة الحبوب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن أسعار الفول و العدس مناسبة للجميع، مؤكدًا أن الجميع يعيش فى عصر الاستقرار.

وأشار عضو شعبة الحبوب بالغرفة التجارية إلى أن، السلع متوفرة فى الأسواق وبكميات كبيرة، ولذلك نشعر بالاستقرار و الانخفاض فى الأسعار.

وأوضح عضو شعبة الحبوب بالغرفة التجارية، أنهم عادوا لاستغلال الخريطة الزراعية، مؤكدًا أن هناك منتجات محلية تكفى الأسواق، أن هناك مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية مزرعة أرز، ولذلك الدولة لم تستورد ارز.
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