Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو الجنايني: الدولة مسؤولين وجمهورًا خلف المنتخب الأولمبي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:49 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير - يسري غازي
تواجد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، بمران المنتخب المصري الأولمبي الأخير المقام على ملعب بترو سبورت استعدادا لافتتاحية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة أمام مالي في السابعة مساء الغد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وفال الجنايني، إن الدولة جميعها مسؤولين وجمهور خلف المنتخب الوطني لتحقيق المراد والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ثم الفوز بالبطولة.

وأشار رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن المنتخب خاض فترة إعداد للبطولة على مستوى عال، ونتمنى التوفيق.

وتمنى الجنايني حضور الجمهور لمؤازرة المنتخب المصري في البطولة وتحقيق الحلم المنتظر بالتأهل لأولمبياد طوكيو.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة: إلغاء دورة الترضية بالمظاليم وتعيين احمد عبد الله مشرفا على المنتخب الأولمبى

عبدالله يؤازر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة السعودية الثانية

اتحاد الكرة يبحث مكان إقامة قرعة أمم إفريقيا لمنتخبات الأوليمبية

أول صدام بين حسام البدري وشوقى غريب قبل انطلاق أمم إفريقيا

من مدرجات استاد القاهرة.. وزير الرياضة يساند المنتخب الأولمبي

اتحاد الكرة يطمئن على استعدادات الأولمبي للأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

هالة فؤاد تغنى لـ هيثم أحمد زكى فى فيديو نادر.. شاهد

شاهد .. انهيار ناهد السباعى فى جنازة هيثم أحمد زكى

نجم هجوم الزمالك ينتظر عرضا أوروبيا.. تفاصيل

شاهد.. انهيار انجى سلامة خطيبة الفنان هيثم احمد زكى فى جنازته

جنازة هيثم أحمد زكي.. وفاء عامر تتدخل لتهدئة دينا الشربيني بعد انفعالها على الصحفيين.. فيديو

تأثر بالأب وغاب عن جنازة الابن| لماذا لم يحضر محمد رمضان تشييع جثمان هيثم أحمد زكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بعد ولادة طفلها ميتًا.. أم تواجه اتهامًا بالقتل

شاهد بالصور.. ثعبان طوله 2 متر يختبئ داخل منزل.. وهكذا تم الإمساك به

نصيحة لمريض القلب .. التوابل تحميك من الكوليسترول والدهون