عمرو الجنايني: الدولة مسؤولين وجمهورًا خلف المنتخب الأولمبي

تواجد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، بمران المنتخب المصري الأولمبي الأخير المقام على ملعب بترو سبورت استعدادا لافتتاحية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة أمام مالي في السابعة مساء الغد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.



وفال الجنايني، إن الدولة جميعها مسؤولين وجمهور خلف المنتخب الوطني لتحقيق المراد والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ثم الفوز بالبطولة.



وأشار رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن المنتخب خاض فترة إعداد للبطولة على مستوى عال، ونتمنى التوفيق.



وتمنى الجنايني حضور الجمهور لمؤازرة المنتخب المصري في البطولة وتحقيق الحلم المنتظر بالتأهل لأولمبياد طوكيو.