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فن

يكشف تفاصيل علاقة الشقيقين.. أول تصريح لزوج والدة هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:22 م
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
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أحمد البهي
أكد عز الدين بركات زوج الراحلة هالة فؤاد والدة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أن شقيق هيثم من والدته سوف يصل القاهرة غدا، حيث أنهما يعيشان في لندن منذ ما يقرب ٢٠ عاما.

وأكد عز الدين في اتصال هاتفي مع صدي البلد من لندن أنهما "أبلغا عن طريق مجموعة من الأصدقاء في لندن بوفاة هيثم"، مؤكدا أن لم يبلغهما أي شخص من العائلة بخبر الوفاة، خاصة أن تواصلهما الوحيد كان مع الفنان الراحل، وليسا على تواصل مع باقي أفراد العائلة.

وتابع عز الدين، أنه لا صحة لما تردد من خلافات أو فتور في العلاقة بين الشقيقين رامي والراحل هيثم، فقد كانا علي تواصل دائم طيلة السنوات الماضية سواء تليفونيا أو شخصيا، إلا أن انشغال الراحل خلال الشهر الأخير، جعل التواصل قليلا في هذه المدة فقط.

واستكمل حديثه، أن هيثم كان في زيارة إلى لندن منذ فترة والتقي به وبشقيقه، بل إن ابنه رامي حين زار مصر كان دائم الالتقاء بالراحل.
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