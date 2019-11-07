الحكومة والبرلمان يحتفلان مع الآثار بختام المؤتمر الدولي للمصريات | صور

وصل إلي القلعة منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحضور الحفل الختامي للمؤتمر الدولي للمصريات،حيث كان في استقباله الدكتور خالد العناني وزير الآثار.



يحضر الحفل أيضا كل من الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة،والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالبرلمان، وسحر طلعت مصطفى عضو اللجنة بالبرلمان، والدكتور ياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق، وأحمد زكي بدر وزير التعليم الأسبق، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة السابق.



ويأتي الحفل ختامًا لمؤتمر المصريات المنعقد في القاهرة بدورته الثانية عشرة برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار.



وحضرت كاميرا موقع صدي البلد الحفل،والتجهيزات التي استعدت بها قلعة الناصر صلاح الدين حيث استقبلت منطقة بئر يوسف بالقلعة الزوار.



وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات 3 نوفمبر بحضور ورئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار بفندق مينا هاوس بالهرم، وبمشاركة 600 عالم من 30 دولة، ومشاركة 100 طالب مصري.

