بنك المعرفة المصري ينظم ورشة عمل لمدة يومين بجامعة المنوفية

يقيم بنك المعرفة المصري ورشة عمل في جامعة المنوفية على مدار يومي الأحد والاثنين 17 و 18 نوفمبر 2019 ، في تمام العاشرة صباحًا.



وقد أعلن بنك المعرفة المصري أن هذه الورشة ستكون عن بنك المعرفة المصري والمصادر المتاحة على الموقع من مختلف الناشرين، بالإضافة إلى نظام التصفح، وما يسمى بالبحث المتحد أو البحث المجمع "Federated Search".



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل برنامج ورشة العمل لكي يستفيد بها من يهمه الأمر :



اليوم الأول:

EKB Overview, Federated Search, Browsing System, Publishing System 10:00 - 11:00

EUL Speech 11:00 - 11:30

IOP 11:30 - 12:00

Taylor & Francis 12:00 - 12:30

Break 12:30 - 1:00

EBSCO 1:00 - 1:30

Clarivate 1:30 - 2:00

Emerald 2:00 - 2:30



اليوم الثاني:

CAB Abstracts 10:00 - 10:45

Elsevier Health 10:45 - 11:30

Elsevier Science 11:30 - 12:15

Break 12:15 - 12:45

Dar Al Mandumah 12:45 - 1:30

Obeikan 1:30 - 2:15

Sage 2:15 - 3:00



وكان قد بدأ بنك المعرفة المصري سلسلة من ورش العمل في مختلف الجامعات المصرية، بدأت بجامعة أسوان، ثم جامعة جنوب الوادي، ثم جامعة سوهاج، ثم جامعة أسيوط، ثم جامعة بنها، ثم جامعة طنطا، ثم جامعة الزقازيق، ثم جامعة دمياط، ثم جامعة مدينة السادات، ثم جامعة المنصورة، ثم جامعة القاهرة، ثم جامعة عين شمس، ثم جامعة كفر الشيخ.