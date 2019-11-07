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ساحة رأي

د. سهير عبد السلام تكتب: التعليم والتكنولوجيا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:48 م
صدى البلد
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التعليم القائم على التكنولوجيا يمثل أحد العمليات المهمة والناجحة التى تسهم فى إدماج التكنولوجيا فى البيئة التعليمية للمدارس، عبر استخدام تقنيات متقدمة، مثل الحاسوب وشبكة الانترنت، فى عملية التعليم والتعلم.

وهذه العملية فى تكوين أدوار جديدة للطلاب والمعلمين، وإضفاء الطابع المهنى على المعلمين، وتكوين ثقافة تدعم عملية التعليم فى الفصول الدراسية وخارجها أن التعليم القائم على التكنولوجيا الحديثة يسهم فى تغيير نمط عمل المدارس، ويعمل على اكتساب جميع الطلاب مهارات أعلى، وتزويدهم بنوع مختلف من التعليم يساعد على ربطهم رقميًا مع العالم الخارجى.

تمكين الطلاب رقميا يساعدهم فى التعامل مع التطورات الحديثة فى العالم الرقمي، والقيام بنفس المهام التى ينفذها الكبار، مثل البحث عن موارد المعلومات على شبكة الإنترنت باستخدام نفس الأدوات والمهارات التى يستخدمها الباحثون.

ويمكن لفرص التعلم عبر الإنترنت واستخدام الموارد التعليمية المفتوحة وغيرها من التكنولوجيات أن تزيد الإنتاجية التعليمية عن طريق الإسراع بمعدل التعلم، وخفض التكاليف المرتبطة بالمواد التعليمية . حيث اعتماد التعليم على التكنولوجيا يدعم فكرة «التعلم الشخصي» حيث تزود التكنولوجيات الجديدة العملية التعليمية بأدوات قوية لمساعدة المدارس على تلبية الاحتياجات المتنوعة والمتزايدة للطلاب.

وتساعد الأجهزة الرقمية والبرمجيات ومنصات التعلم توفر مجموعة من الخيارات فى عملية التعليم. وللتكنولوجيا دور مهم فى ربط الطالب بالعملية التعليمية والتواصل عن بعد من خلال تطبيقات اللوحات الذكية التى تسهل على الطلاب الوصول إلى أهدافهم التعليمية بسهولة.

واستخدام التكنولوجيا أحد أهم وسائل التعلم التى يجب أن تستخدم لتوصيل المعلومات للطلبة فى جميع المراحل التعليمية منذ فترة الحضانة مرورا بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. وتزداد أهمية استخدام التكنولوجيا فى المرحلة الجامعية، حيث تتميز الأجيال الجديدة بالقدرة الفائقة والسرعة فى استخدام التكنولوجيا ووسائلها المختلفة.
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