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توك شو

عمرو دياب من الرياض: أشكر تركي آل الشيخ.. وجمهور السعودية كبير جدا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:13 م
تركى آل الشيخ وعمرو
تركى آل الشيخ وعمرو دياب
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حمزة شعيب
وجه المطرب عمرو دياب، رسالة إلى  المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، والجمهور السعودي، خلال مشاركته ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور 30 ألف متفرج.

وقال عمرو دياب في تصريحات تليفزيونية: "أنا مش بحب أبص على الجمهور وبحاول أركز وأتمالك أعصابى".

وأشار دياب خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أنه أول شخص ابتكر فكرة الغناء قبل الدخول للمسرح، وهذه الفكرة جاءت إليه عندما كان يغني في شارع الهرم، معقبًا: "مرة اتأخرت فغنيت قبل الدخول للمسرح، فلقيت الناس مبسوطة فكررتها".

ووجه عمرو دياب الشكر للمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، مردفا:" أتاح لي الفرصة للتواجد في حفلات بهذا الكم من الجمهور".

واختتم حديثه قائلا: "جمهور الرياض كبير جدًا، وأنا سعيد باستقبالهم لي في الرياض، ويارب أكون عند حسن ظنهم"، مضيفًا: "مش بقدر أشوف الجمهور قبل ما أطلع على المسرح، بطلع مرة واحدة".
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