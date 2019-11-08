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رياضة

صلاح محسن مفتاح هجوم المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الإفريقية.. فيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:18 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
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محمد رشاد
يستعد المنتخب المصري الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني غدًا الجمعة لخوض غمار المنافسة بنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).

ويعول شوقي غريب على عناصر شابة، تم اختيارها بعناية، ومن بينهم صلاح محسن الذي يعد أحد أهم العناصر بالمنتخب الأوليمبي ومستقبل الكرة المصرية وأمل المنتخب الأوليمبي لتحقيق لقب أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وتقام البطولة في القاهرة، إذ يستضيف ملعبان مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية وهما إستاد القاهرة وإستاد السلام، إذ يتسع إستاد القاهرة الدولي لنحو 75 ألف مشجع، فيما يتسع إستاد السلام الدولي لنحو 30 ألف مشجع.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التي تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

ومن المقرر أن تبث قناة «تايم سبورت» مباراة مصر ومالى بافتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة، فى الساعة 7:00 مساء على إستاد القاهرة الدولي.
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