عمرو دياب يزلزل موسم الرياض والآلاف يغنون معه.. صور

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة السعودية الرياض ضمن حفلات موسم الرياض للترفيه.



واحتشد أكثر من ٣٠ ألف متفرج قبل الحفل بساعات في ساحة مسرح محمد عبده انتظارا للحضور الثاني لعمرو إلى الرياض حيث كان قد أحيا العام الماضي حفلا هناك.



وقدم عمرو دياب فاصلا من أشهر أغنياته بدأها بأغنية "يا ساحر" التي تفاعل معها الجمهور وقال عمروإنه يتفاءل بها عندما يغنيها هناك.



وكان الإعلامي عمرو أديب قد أجرى لقاء مع عمرو دياب على هامش الحفل، والتقى أديب بالهضبة في كواليس مسرح الحفل قبل صعود الأخير إلى خشبة المسرح للغناء.



وكشف دياب عن سعادته بمقابلة الجمهور السعودي مجددا حيث أكد على قلقه الدائم خلال الدقائق التي تسبق لقاءه بالجمهور.



وداعب أديب الهضبة قائلا له : انت من اخترعت فكره الغناء قبل الصعود الي المسرح فماذا ستفعل اليوم؟



وعلق دياب قائلا : الموضوع بدأ في إحدى الحفلات بشكل ارتجالي عندما تأخرت على الغناء فامسكت بالمايك وبدأت الأغنية قبل صعودي للمسرح ، وبعدها أصبحت عادة وفي كل مره أقدم شيئا مختلفا لجمهوري.



وكشف عمرو عن خوفه من رؤية جمهوره الغفير قبل الصعود لخشبة المسرح حيث قال : لا أستطيع أن أرى جمهوري قبل الصعود للمسرح لأنني أكون قلقا جدا.



وحضر حفل عمرو دياب في موسم الرياض أكثر من ٣٠ ألف متفرج حيث غنى في ساحة مسرح محمد عبده التي تعد الأضخم ضمن مسارح موسم الرياض للترفيه.



ووجه الهضبة شكره للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة لدعوته له للمشاركة في موسم الرياض ولقاء جمهور السعودية.