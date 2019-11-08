3 مباريات لبراعم الأهلي في مهرجان السوبر

تخوض فرق براعم كرة القدم بالنادي الأهلي، 3 مباريات غدًا الجمعة في الجولة الخامسة من مهرجان سوبر البراعم، في ٣ أعمار سنية مختلفة.



ويواجه براعم الأهلي مواليد ٢٠٠٨ ، فريق مصر الجديدة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، بينما يلعب فريق مواليد ٢٠٠٧ أمام حلوان العام، ويلعب فريق مواليد ٢٠١٠ أمام سراي القبة، وتقام المباراتان الأخيرتان على ملعب المقاولون العرب.



وتقام مباريات مهرجان البراعم بدون احتساب نتائج أو نقاط لكل المواليد (٢٠٠٧ – ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩ – ٢٠١٠)، عدا بطولة مواليد ٢٠٠٦ التي يتوج الفريق الأكثر حصدًا للنقاط باللقب.

