AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بيع 13 محلًا تجاريًا و16 وحدة إدارية ومهنية وصيدلية بـ 6 أكتوبر الجديدة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:05 م
6 أكتوبر الجديدة
6 أكتوبر الجديدة
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس مجدي يوسف محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم بيع عدد 13 محلًا تجاريًا وصيدلية بالسوق التجارية بقطاع (ب) بمنطقة الـ 800 فدان بمساحات تتراوح من (32 : 96 م2).

وكذا تم بيع 16 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من(30 : 60م2) في مزاد علني، وذلك في إطار زيادة الخدمات بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم بيع عدد 16 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (30 : 60 م2).
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إحداهما بالمقابر والأخرى في برميل.. خطوات أمن الجيزة لحل لغز جثتي أكتوبر

أشرف زكي يكشف عن كافة التفاصيل لوفاة هيثم أحمد زكي حتى وصوله لمثواه الأخير وموعد العزاء.. فيديو

عز الدين بركات زوج والدة هيثم أحمد زكي يتحدث عن شقيق النجم الراحل.. فيديو

انهيار والدة أكرم حسني أثناء تشييع جثمان زوجها.. صور

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تتجول فى شوارع تركيا

إنجي علي تنهار من البكاء على الهواء.. لهذا السبب

AdvertisementS

ريهام سعيد عن سبب وفاة هيثم أحمد زكى: الدنيا اتقلبت لما قولت الكلام ده

لمواجهة احتكار bein sport.. كيف تشاهد أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المنزل مجانا

شاهد.. بلطجي يلقي البنزين على 8 ضباط شرطة محاولا إشعال النار فيهم

فى بيان نارى .. الكاف يكشف دور مصر فى فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية

سيف زاهر يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

القوى العاملة تحسم الجدل: السبت إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاع الخاص

علي جمعة: ترديد هذا الذكر يوم الجمعة يجعل الله يقضي لك 100 حاجة

عز الدين بركات زوج والدة هيثم أحمد زكي يتحدث عن شقيق النجم الراحل.. فيديو

أخبار الرياضة... ضربة موجعة لـ bein sports .. بشرى سارة لجماهير الزمالك .. تعليق القيعي على عقوبات اتحاد السلة

بسبب مصر.. كاف يفسخ تعاقده رسميا مع شركة لاجاردير الفرنسية

وزير الخارجية الأمريكي: علينا مساعدة العراق ولبنان للتخلص من نفوذ إيران

عقوبات تصل للحبس 15 عاما.. البرلمان يتحرك ضد منشطات صالات الجيم بعد وفاة هيثم أحمد زكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تبرز جمالها

مانهارت تكشف عن تعديلات خيالية لـ بي إم دبليو X5 M ،X6 M, X7 وM8.. صور

هناكل إيه النهارده.. فراخ مشوية بالزبدة والزعتر وفاصوليا خضراء وأرز ملون.. والحلو: دوناتس بحشوة الكاسترد