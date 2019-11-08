بيع 13 محلًا تجاريًا و16 وحدة إدارية ومهنية وصيدلية بـ 6 أكتوبر الجديدة

صرح المهندس مجدي يوسف محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم بيع عدد 13 محلًا تجاريًا وصيدلية بالسوق التجارية بقطاع (ب) بمنطقة الـ 800 فدان بمساحات تتراوح من (32 : 96 م2).



وكذا تم بيع 16 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من(30 : 60م2) في مزاد علني، وذلك في إطار زيادة الخدمات بالمدينة.



وأضاف رئيس الجهاز أنه تم بيع عدد 16 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (30 : 60 م2).

