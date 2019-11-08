أول خريطة رقمية للجزيرة رالي الغارقة بالولايات المتحدة

أعلن علماء الآثار من جامعة فلوريدا عن اكتشاف جديد بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي جزيرة كاملة غارقة ومخفية تحت المياه.



ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية ، فإن الباحثين توصلوا إلى هذه الاكتشافات وتمكنوا من العثور على الجزيرة، من خلال استخدام تكنولوجيا الليزر الحديثة، والتي اخترقت سطح ساحل خليج فلوريدا.



وتمكن الباحثون من اكتشاف مستوطنات قديمة يرجع زمنها إلى ما قبل أمريكا الاستعمارية، وباستخدام الصورة المكونة بواسطة الليزر، استطاع الباحثين تكوين صورة تخيلية تتمثل في خريط تخيلية للجزيرة الغارقة.



ويقول كين ساسمان أحد القائمين على الدراسة أنهم تمكنوا من إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد لسطح الجزيرة الغارقة "رالي"، باستخدام الطائرات بدون طيار، وأجهزة استشعار "ليدار".



وتم اكتشاف الأشياء الاثرية لأول مرة في الجزيرة في عام 1990، ولكن التكنولوجيا لم تكن متطورة بما يكفي لاستكشاف الجزيرة بالكامل، ثم في عام 2010 كشفت عملية استكشاف لاحقة للمنطقة عن وجود مستوطنة يرجع تاريخها إلى الفترة من عام 900 إلى 1200 م.



ويرجع الفضل إلى وجود تقنية المسح الضوئي Lidar، التي مكنت الباحثين من الكشف عن التفاصيل المعمارية غير المعروفة سابقًا، حتى بأماكن وجود أوراق الشجر الكثيفة على الجزيرة الغارقة.