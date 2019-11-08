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أخبار البلد

تعرف على قرارات الجمعية العمومية غير العادية لـ أطباء الأسنان

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:36 م
ياسر الجندي نقيب
ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان
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محمد غالي
وافقت الجمعية العمومية غير العادية للأطباء الأسنان علي ثلاثة قرارات مهمة، بشأن تعديل مشروع قانون مزاولة المهنة، أولها إرسال خطابا بتثبيت الأعداد المقترحة وعدم زيادتها، مع مراعاة فتح أي إعداد للجامعات الخاصة بما لا يتعارض مع سياسة الدولة، أي تثبت الأعداد المتفق عليها مهما زادت أعداد الكليات الخاصة.

ثانيا تسجيل خريجي الجامعات الخاصة حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات، بما يساوي مجموع يساوي الحد الأدنى للقبول في الكليات بنفس السنة.

ثالثا بالنسبة للشهادات الخاصة بالجامعات الخارجية، الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بقبول خريجي الجامعات الأجنبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وقررت تأجيل مناقشة تعديلات قانون مزاولة المهنة، على أن تجري النقابة خلالها حوار مجتمعي خلال شهر ونصف، حول التعديلات المقترحة، والدعوة للجمعية العمومية قبل مرور شهرين.

وعقدت الجمعية العمومية غير العادية، اليوم، بدار الحكمة بعد أن أعلن نقيب الأسنان الدكتور ياسر الجندي اكتمال النصاب القانونى للعمومية بحضور 250 عضوا.
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