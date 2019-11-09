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برلمان

برلماني يحذر من وقوع سوق العقارات

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:00 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد
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عبد الرحمن سرحان
حذر النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من الآثار العكسية لتمويل العقارات للأشخاص الطبيعية، مؤكدًا ضرورة التأكد من قدرة المُدعم على السداد، حتى لا يتم الوقوع في نفس المشكلة التي حدثت لأمريكا في 2008.

وقال النائب حسن السيد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن السوق العقارية شهدت دعما كبيرا من الحكومة يجب أن يشيد به الجميع، وقدمت كثيرا من الدعم للشباب لتوفير وحدات سكنية لهم.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن مبادرات الإسكان التي تطلقها الحكومة أحدثت نوعًا من الانتعاش في سوق العقارات، وستؤدي إلى إجبار المطورين العقاريين على تقليل الأسعار.
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